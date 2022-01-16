16 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Демедюка о том, что за масштабной кибератакой на сайты украинских ведомств стоит хакерская группа, связанная с разведкой Белоруссии.

Оксана Переможенко, , 11:14 — REGNUM Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Демедюк считает, что за масштабной кибератакой на сайты украинских ведомств стоит хакерская группа, связанная с разведкой Белоруссии. Об этом 15 января сообщает Reuters.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, белорусские хакеры якобы использовали вредоносное программное обеспечение, которое похоже на то, что использовала группа, связанная с разведкой России. Демедюк считает, что за хакерскую атаку несет ответственность группа, известная как UNC1151, которая была прикрытием для более разрушительных действий.

«Порча сайтов была лишь прикрытием для более разрушительных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшем будущем», — сказал он.

Сергей Демедюк Совет национальной безопасности и обороны Украины

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «headlines Украина» и «Запрещённая Украина». Многие усмотрели в данном заявлении повод для иронии, потому как ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов обвинил в кибератаках Россию.

Алексей Данилов Совет национальной безопасности и обороны Украины

«Никак не определятся, кто их атакует», — смеется Станислав.

«Лично Лукашенко», — иронизирует Serhii S.

«Ой ё! То РФ, то Белоруссия, кабы сами на себя не вышли», — написал Yahooshkiii.

«Картофельно-крахмальные киборги!!!» — пошутил «Генерал-Губернатор.

"Это атакует внешний мир с целью поработить украинцев», — шутит Владислав.

«Так… то Россия еще вчера была, теперь Белоруссия, завтра уже признаются, что сами устроили?» — задался вопросом Андрей.

«Мне пофиг, кто за этим стоит. Всегда такое будет. Меня некомпетентность наших поражает. Как могли такое позволить?!» — недоумевает Карина.

«Гоните на соседей сверху, у вас же электричества много», — с сарказмом добавил on the 12th floor, напоминая о поставках Белоруссией электроэнергии Украине.

«Противоречат сами себе… Вы уже определитесь, кто у вас виноват», — смеется Александр.

«Надо срочно отказаться от белорусского электричества и битума. Хакеры 100% через них вирус заслали», — пошутил Герман.

«Замсекретаря СНБО Сергей Демедюк утверждает, что за кибератакой на сайты министерств стоят хакеры, связанные с разведслужбами Белоруссии. Встречайте! На сцену выходят «белорусские хакеры». Теперь вы будете слышать ещё и о них», — пишет автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Ну да. Для разнообразия», — отреагировала Наталья М.

«Следующими будут китайцы. 18 сценариев ещё не разыграно», — шутит Victor /doctor.

«Огласите, пожалуйста, весь список участников. Какие у кого будут варианты?» — смеется Olga.

«Вводим новые понятия: «рука Белоруссии», «агенты Лукашенко», — с сарказмом добавила Светлана.

«А не проще было Белоруссии электрику не продавать, и легли бы раньше сайты… Легло бы все…» — подытожил один из комментирующих.

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