Москва, 16 января, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Использование автомобиля в оптимальном режиме и регулярное обслуживание помогут продлить срок эксплуатации транспортного средства. Об этом рассказал редактор телеканала «Драйв» Илья Межибовский в интервью радио Sputnik.

Avtosreda.ru Моторное масло

Эксперт объяснил, что срок службы автомобиля напрямую зависит от режима его эксплуатации. Оптимальные условия для узлов легкового авто создаются при движении по трассе со скоростью около 80 километров в час.

«При меньшей скорости могут быть проблемы с охлаждением, при большей — возрастет расход топлива из-за влияния аэродинамики», — отметил Межибовский.

Он добавил, что в городских условиях невозможно использовать автомобиль в этом режиме. Поэтому требуется регулярно контролировать состояние машины и вовремя проходить техническое обслуживание.

Межибовский порекомендовал особенно тщательно относиться к выбору моторного масла. Замену масла также следует проводить в строгом соответствии с регламентом конкретной модели автомобиля.