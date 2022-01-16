Красноярск, 16 января, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Красноярске на развитие дорожной сети за три года направят 1,5 млрд рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, деньги будут выделены из краевого и федерального бюджетов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

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В 2022 году по планам работы стартуют на двух объектах: надземном переходе на улице Семафорной и подземном — на улице Дубровинского. В 2023 году будет построена транспортная развязка в микрорайоне «Тихие зори» и дорога.

«Также (планируется) реконструировать переулок Боготольский от улицы Копылова до улицы Новосибирской. В планах на 2023−2024 годы — строительство автодороги по улице Космонавтов от улицы 9 Мая до улицы Ястынской», — отметили в правительстве.