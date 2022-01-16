Токио, , 10:35 — REGNUM Крупные модули для хранения электроэнергии в Японию будет поставлять находящаяся под действием санкций США Huawei (Китай), передает Nikkei.

Huawei Kārlis Dambrāns

Huawei намерена покупать блоки аккумуляторов у различных производителей, включая Contemporary Amperex Technology (CATL). Потом блоки будут объединяться в модули емкостью 2000 кВт/час.

В Японии на этом рынке Huawei придется конкурировать с Tesla (США). Она уже начала поставлять подобные модули в страну в 2021 году. Обе компании уже поставляют в Японию небольшие домашние аккумуляторы емкостью 10 кВт/ч.

Появление на рынке Японии таких крупных игроков составляет угрозу местным производителям, пишет ИА Красная Весна.

Аккумуляторы должны сохранять энергию, полученную из возобновляемых источников — солнечную, ветряную. Согласно исследованиям Fuji Keizai, японский рынок аккумуляторов для хранения электроэнергии вырастет со $146 млн в 2020 году до $400 млн в 2030 году.

Япония стремится довести долю потребляемой энергии из возобновляемых источников до 36−38% к 2030 году.