Элиста, , 10:34 — REGNUM В Калмыкии организована проверка из-за массовых перебоев с электроэнергией в Элисте, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сотрудниками прокуратуры установлено, что из-за шторма аварийное отключение электроснабжения в нескольких микрорайонах Элисты. Без электричества в непогоду остались 2,4 тыс. человек.

Проверка проводится в рамках раннее уже начатой проверки частых аварий на электросетях в Элисте. Сотрудники надзорного ведомства проинспектируют также износ, ветхость электросетевого оборудования и дефицит трансформаторной мощности.

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