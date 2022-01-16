Элиста, 16 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Калмыкии организована проверка из-за массовых перебоев с электроэнергией в Элисте, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Сотрудниками прокуратуры установлено, что из-за шторма аварийное отключение электроснабжения в нескольких микрорайонах Элисты. Без электричества в непогоду остались 2,4 тыс. человек.

Проверка проводится в рамках раннее уже начатой проверки частых аварий на электросетях в Элисте. Сотрудники надзорного ведомства проинспектируют также износ, ветхость электросетевого оборудования и дефицит трансформаторной мощности.