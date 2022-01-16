Чикаго, США, , 10:30 — REGNUM Хоккейный клуб «Чикаго Блекхоукс» обыграл с нулевым счетом команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра проходила на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей шайбы забросили Брэндон Хагель (26-я минута), Патрик Кейн (23-я, в большинстве) и чешский нападающий Доминик Кубалик (60-я, в пустые ворота).

Отметим, в следующем матче «Чикаго» 18 января на выезде сыграет с клубом «Сиэтл Кракен», а «Анахайм» 20 января дома встретится с командой «Колорадо Эвеланш».