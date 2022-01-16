Элиста, , 10:27 — REGNUM В муниципальных образованиях Калмыкии аварийные бригады восстановили энергоснабжение после урагана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Юг».

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«С 20:00 мск 15 января энергоснабжение населения полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Энергетики продолжают работать по отдельным индивидуальным заявкам в распределительной сети», — уточнили в организации.

48 аварийных бригад в составе 96 человек и 48 единиц техники устраняли последствия разгула стихии в круглосуточном режиме. Работу осложняли непростые погодные условия.

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