Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Президент США Джо Байден поблагодарил полицейских за спасение заложников в синагоге Колливилла (штат Техас) и осудил антисемитизм. Об этом отмечается в заявлении президента, опубликованном на сайте Белого дома 16 января.

Джо Байден (сс)Saeima

«Я благодарен неустанной работе правоохранительных органов … Позвольте мне заявить всем, кто намерен распространять ненависть: мы будем противостоять антисемитизму и росту экстремизма в стране», — отмечается в заявлении.

Захвативший заложников в синагоге Колливилла удерживал 4-х человек, в т.ч. раввина. Спустя несколько часов он отпустил одного из них. При этом он угрожал якобы спрятанными бомбами и требовал освободить женщину, осужденную за покушение на убийство американского солдата в Афганистане.

Позднее губернатор Грег Эбботт заявил, что все заложники освобождены, а подозреваемый в захвате мертв.