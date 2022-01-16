Элиста, , 10:22 — REGNUM В Калмыкии в результате двух дорожных аварий пострадали четыре человека. Это следует из оперативной информации, опубликованной на сайте республиканского управления МЧС России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Утром 15 января на трассе Р-22 «Каспий» в Сарпинском районе столкнулись два грузовых автомобиля. В результате ДТП травмы получили два человека. На месте работала группа Сарпинского пожарно-спасательного гарнизона.

В тот же день около 12:45 мск на трассе Березовское — Красномихайловское в Яшалтинском районе в кювет опрокинулся легковой автомобиль. Травмы получили два человека. На месте происшествия работали силы и средства Яшалтинского пожарно-спасательного гарнизона.