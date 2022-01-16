Копенгаген, 16 января, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Члены правительства, королевской семьи и другие официальные представители Дании не должны ехать на зимние Олимпийские игры в Пекин. Такое решение приняли в парламенте страны, передает Ritzau.

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

«Это также должно привести к тому, что мы сделаем то же самое с ЧМ по футболу в Катаре», — прокомментировала решение член парламентского Комитета по иностранным делам Ева Фливхольм.

Таким образом, большинство депутатов проголосовало за то, чтобы Дания участвовала в Играх в Пекине, но без официальных представителей.

Ряд партий обосновал это нарушением прав человека в Китае. За дипломатический бойкот Олимпиады выступили правоцентристская Либеральная партия, праворадикальная Датская народная партия, правые консерваторы, левая Социалистическая народная партия, левая партия «Список единства».