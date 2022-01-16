Ростов-на-Дону, , 10:18 — REGNUM В муниципальных районах Ростовской области восстановили подачу электроэнергии после урагана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Юг».

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Более 450 специалистов с привлечением 166 единиц техники работали с повреждёнными линиями электропередачи в круглосуточном режиме. Для временного энергообеспечения потребителей использовались 15 резервных источников питания. Работа продолжается по индивидуальным заявкам.

Массовыми перебоями с электроэнергией заинтересовались в прокуратуре Ростовской области. Сотрудники надзорного ведомства обеспечили надзорное сопровождение аварийных работ.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в результате разгула стихии оказались обесточены населённые пункты в Аксайском, Азовском, Зерноградском, Веселовском и Тацинском районах области.

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