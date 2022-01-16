Иркутск, 16 января, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Иркутской области за 2021 год отремонтировали 15 участков дорог, которые ведут в садоводства. Их общая протяженность составляет 29 километров. На это из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019−2024 годы было выделено 80 миллионов рублей. Подробности сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Иркутской области Дорогами Приангарья

«Ремонт дорог в садоводства имеет важное значение. Зачастую люди проживают в них круглый год. Средства на ремонт таких дорог из бюджета Иркутской области выделяют с 2014 года.

Обязательное условие для их получения — софинансирование из местного бюджета. Такие субсидии регулярно получают Иркутский район и Ангарский городской округ. В прошлом году к ним впервые присоединились города Иркутск, Усолье-Сибирское, Слюдянка и Братск», — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Самое большое количество дорог отремонтировали в Ангарском городском округе — их пять. Это подъезды к садоводствам «Вагонник», «Ветеран-2», «Энергетик-2» недалеко от Одинска, «Котельщик» в посёлке Стеклянка, и «Саянские зори» рядом с Савватеевкой. Общая протяжённость составляет 9,4 километра.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 201 года прокуратура Октябрьского района Иркутска утвердила обвинительное заключение о картельном сговоре в сфере ремонта автомобильных дорог, повлекшем извлечение дохода в размере более 840 млн рублей.

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