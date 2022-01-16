Эдмонтон, Канада, , 10:15 — REGNUM Хоккейный клуб «Оттава Сенаторз» обыграл команду «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра проходила на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой гостей со счетом 4:6.

В составе «Сенаторз» голами отличились оформивший в матче дубль Джош Норрис (11-я и 57-я минуты, обе в большинстве), Адам Годетт (43-я), Алекс Форментон (46-я), российский защитник Артем Зуб (51-я) и Закари Сэнфорд (60-я, в пустые ворота).

У «Ойлерз» шайбы забили Зак Кассиан (20-я, в большинстве), Кайлер Ямамото (23-я), Брендан Перлини (38-я) и Дарнелл Нурс (53-я).

Отметим, в следующем матче «Оттава» 21 января на выезде сыграет с клубом «Питтсбург Пингвинз», а «Эдмонтон» 17 января дома встретится с командой «Виннипег Джетс».