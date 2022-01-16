Южно-Сахалинск, 16 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. На острове Сахалин и Курильском архипелаге снят режим оповещения об угрозе цунами. Об этом сегодня, 16 января, сообщили в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Иван Шилов ИА REGNUM Цунами

Центр цунами Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее объявил об угрозе океанских волн на побережье Курильских островов в связи с крупным извержением вулкана Хунга-Хаапай в южной части Тихого океана у берегов королевства Тонга.

Извержение вулкана оказалось значительно сильнее, чем ожидалось учёными. Волны цунами захлестнули близлежащие к вулкану острова. Угроза цунами была объявлена в Японии и на западном побережье США.

«В 14:15 (06:15 по московскому времени) Сахалинским центром цунами принято решение о снятии режима оповещения для портов и портопунктов Курильских островов. По информации рабочей группы, визуальных изменений в колебании моря не наблюдается», — приводит сообщение Центра цунами пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

Стоит отметить, что изначально высота водного вала, который мог бы достигнуть берегов Курильских островов, ожидалась не более 20 сантиметров.