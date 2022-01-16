Ростов-на-Дону, 16 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Ростовской области уточнили возраст детей, пострадавших в результате столкновения автомобилей Tagaz Tager и Hyundai Solaris на трассе Самбек — Матвеев Курган, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В результате дорожного происшествия пострадали двое детей 2013 года рождения и один ребёнок 2012 года рождения, сообщили в донском управлении ГИБДД. Известно, что пострадавшие пассажиры Hyundai Solaris в момент ДТП находились на заднем сиденье без детского удерживающего устройства, но были пристёгнуты ремнём безопасности.

По факту аварии проводится проверка.