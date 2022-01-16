Москва, , 10:08 — REGNUM Разработка американского сериала «Коллапс» (Collapse) по мотивам фильма Юрия Быкова «Дурак» ведётся без участия режиссёра оригинальной картины. Об этом Быков сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Юрий Быков Mkrf.ru

Режиссёр рассказал, что переговоры по продаже прав на адаптацию фильма прошли без его участия. Он отметил, что узнал об этом проекте только посредством СМИ. Быков объяснил, что не является правообладателем фильма «Дурак», хотя эта картина и остаётся его авторским проектом.

«В разработке сериала не участвую», — подчеркнул российский режиссёр.

Также Быков пожелал удачи создателям американского сериала. Он добавил, что у него самого остаётся ещё много интересных идей.

Ранее стало известно, что права на адаптацию фильма «Дурак» для американского телевидения приобрела телекомпания из США MGM Orion Television. Оригинальный российский фильм вышел в 2014 году.

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