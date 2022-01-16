Пекин, 16 января, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В столице Китая выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний Пекина.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Заболевшего обнаружили в районе Хайдянь — на северо-западе Пекина.

Первый в Китае случай заражения «Омикроном» был зафиксирован 13 декабря 2021 г.

Ранее на Кипре был обнаружен новый вариант коронавируса, который является гибридом «Дельта» и «Омикрон».