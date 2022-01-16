Сент-Луис, США, 16 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» переиграл команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра проходила на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась победой гостей со счетом 6:5.

В составе «Торонто» шайбы забросили Майкл Бантинг (6-я минута), Митчелл Марнер (8-я), Джон Таварес (10-я), Тимоти Лильегрен (29-я), Остон Мэттьюс (52-я, в большинстве) и российский форвард Илья Михеев (57-я)

У «Сент-Луиса» голы забили оформивший в матче дубль Райан О'Райлли (4-я и 24-я), Брэндон Саад (26-я), Роберт Томас (37-я) и Нико Миккола (44-я).

Российский форвард «блюзменов» Иван Барбашев записал на свой счет в матче один голевой пас, его одноклубники — российские форварды Клим Костин и Алексей Торопченко не отметились в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Торонто» 20 января на выезде сыграет с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Сент-Луис» 18 января дома встретится с командой «Нэшвилл Предаторз».