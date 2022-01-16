Томск, , 09:58 — REGNUM В Томской области в 2021 году погрузка на сети «Российских железных дорог» составила 2,9 млн тонн. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, это на 10,2% больше показателей 2020 года.

Грузовой состав РЖД Rzd.ru

Рост произошёл благодаря увеличению перевозок нефти и нефтепродуктов — 370 тыс. тонн (+50,2%), строительных грузов — 153 тыс. тонн (+36,8%), лома черных металлов — 122 тыс. тонн (+27,3%) и так далее.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин согласовал дополнительные квоты на вывоз угля из Хакасии, Бурятии и Тувы. Экспорт из этих регионов упал почти в два раза из-за роста добычи в Якутии.

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