Афины , , 09:54 — REGNUM Первое предприятие по производству вакцин в Греции появится в Институте Пастера, заявил гендиректор института Статис Гонос, пишет Proto Thema.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Средства на создание предприятия выделены фондом Ставроса Ниархоса, они пойдут на модернизацию здания и оборудования. Научные изыскания будут проводиться в основном исследовательской группой института.

Предполагается, что Греция в итоге сможет начать клинические испытания своих препаратов на первых трех фазах. Предприятие будет готово в 2022 г., пишет ИА Красная Весна.

В 2023 г. уже сможет производить вакцины.

На предприятии можно будет производить любые вакцины. Предполагается также построить два новых инновационных здания общей площадью 3 тыс. кв. м стоимостью 26,5 млн евро. Это будет роботизированное предприятие повышенного уровня биобезопасности, где можно будет изучать опасные патогены.

Отметим, в Греции используются вакцины против коронавируса Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson.