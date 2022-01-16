Печоры, Псковская область, , 09:53 — REGNUM Число погибших в лобовом ДТП на Псковском шоссе в Печорах увеличилось до пяти человек, уточнили 16 января в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Ранее сообщалось о трех жертвах дорожной аварии.

ДТП

ДТП произошло в 09:00 мск 16 января. На Псковском шоссе лоб в лоб столкнулись Audi и «Волга».

«По уточненной информации, в ДТП погибли пять человек. Четыре находились в Audi, из них одна женщина. И водитель «Волги», — пояснили в ведомстве.

На месте работает следственно-оперативная группа. Из областного управления МВД направлены специалисты, эксперты для оказания помощи печорским коллегам в расследовании этой аварии.

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