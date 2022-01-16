Вашингтон, 16 января, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Государственный департамент США всё ещё надеется на продолжение переговоров с Россией о стратегической стабильности. Об этом представитель американского внешнеполитического ведомства заявил в интервью журналу Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По словам представителя Госдепартамента США, в Вашингтоне рассчитывают, что ближайшие дни дадут больше представления о том, насколько искренне Москва заинтересована в дипломатии. При этом США в любом случае будут координировать свои действия с союзниками в вопросах отношений с Россией.

Если же Россия уйдет из переговоров с США, то станет ясно, что Москва «никогда не была готова к взаимодействию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры России и США о стратегической стабильности, инициированные после ряда разговоров лидеров двух стран — Владимира Путина и Джозефа Байдена, фактически зашли в тупик. Москва предложила США ради мира и стабильности в Европе отказаться от агрессивных планов расширения Североатлантического альянса и строительства новых военных баз в постсоветских странах. Однако США ответили демонстративным отказам и даже пригрозили втягиванием в НАТО Швеции и Финляндии.