Пекин, , 09:48 — REGNUM Китай должен обеспечить отсутствие нездоровых тенденций при построении цифровой экономики. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Reuters.

Си Цзиньпин Foreign and Commonwealth Office

Китайский лидер заявил, что при построении цифровой экономики необходимо сфокусироваться на таких отраслях: производство микросхем, дисплеев, коммуникационного и интеллектуального оборудования.

Необходимо создать несколько компаний, которые бы были конкурентоспособными на мировом уровне, и экологических компаний, которые был контролировали промышленные цепочки поставок.

Стране нужны кластеры цифровой промышленности мирового класса, отметил он.

Си Цзиньпин призвал разработать систему стандартов, которые бы предотвратили появление монополий и бесконтрольного роста капитала. Стране необходимо укрепить систему цифровой нацбезопасности и сфокусироваться на создании систем раннего предупреждения угроз и контроля. Они должны обеспечить безопасность ключевых технологий, важных промышленных узлов и комплексов, ведущих предприятий.

Ранее китайское правительство обнародовало план по развитию цифровой экономики. Основными направлениями названы сети поколения 6G и большие центры обработки данных.