Красноярск, , 09:47 — REGNUM В Красноярском крае в ходе совместного рейда инспекторов и судебных приставов было арестовано 20 автомобилей у должников на сумму более 12 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инспектор ДПС УГИБДД по Красноярскому краю

В частности, 47-летний красноярец накопил долгов на сумму свыше 6 млн рублей. В результате его внедорожник Toyota Land Cruiser 200 отправили на специализированную стоянку. 51-летний владелец автомобиля Kia накопил более 500 тыс. рублей долга, в основном по налогам.

«Пятеро красноярцев рассчитались по долгам на месте, воспользовавшись электронными сервисами оплаты. Так, владелец Toyota Land Cruiser Prado погасил долг в размере 200 тысяч рублей, чтобы избежать ареста машины», — отметили в ведомстве.