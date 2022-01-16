Иерусалим, 16 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Решающее заседание Центрального совета Палестины, которое должно было состояться в конце недели, отложено из-за сохраняющейся напряженности между палестинскими официальными лицами и фракциями, передает The Jerusalem Post.

World Economic Forum Махмуд Аббас

Встреча отложена, т.к. президент Палестинской автономии Махмуд Аббас стремится сохранить каналы связи с израильским правительством, особенно в свете недавней «позитивной» встречи с министром обороны Бенни Ганцем.

«Аббас заинтересован в сохранении диалога с некоторыми членами израильского правительства», — сообщают источники, пишет ИА Красная Весна. «Он также выступает против призывов различных палестинских группировок прекратить координацию в области безопасности с Израилем».

Представитель ООП в Рамалле заявил, что решение отложить заседание совета направлено на то, чтобы «избежать конфронтации» с израильским правительством и администрацией США.

Центральный совет ООП является одним из ключевых институтов принятия решений на территории Палестины. Его 124 члена принадлежат к различным палестинским фракциям, в т.ч. к тем, которые выступают против любого мирного процесса с Израилем.