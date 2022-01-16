Иркутск, 16 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Нижнеилимский районный суд Иркутской области вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя, учинившего кровавую бойню на почве ревности. Подробности сегодня, 16 января, сообщает сайт прокуратуры региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины Эдварда Мунка «Ревность»

Судом установлено, что в мае 2021 года обвиняемый, приревновав супругу, нанёс ей и её знакомому удары ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте, женщина госпитализирована в районную больницу.

Позже злоумышленник задержан сотрудниками уголовного розыска и следователями СО по Нижнеилимскому району СУ СК России по региону. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Нижнеилимского района. С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Усолье-Сибирском Иркутской области на почве ревности убит 39-летний мужчина: 48-летняя женщина причинила своему сожителю ножевое ранение в область грудной клетки. Затем она вывела мужчину в подъезд, где посадила в угол у двери. Через некоторое время он скончался на месте происшествия.

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