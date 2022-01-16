Ростов-на-Дону, , 09:42 — REGNUM Опубликованы кадры с места крупного пожара на складе с прикормкой для рыбы в Ростове-на-Дону. Видео предоставили в пресс-службе донского управления МЧС России. Огонь вспыхнул на улице Локомотивной ранним утром 16 января, передаёт ИА REGNUM.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожару присвоен второй ранг сложности. Огонь прошёлся по площади 300 кв. метров. В 7:29 мск объявлена ликвидация открытого горения.

На месте крупного пожара на улице Локомотивной в Ростове-на-Дону продолжают работать 106 человек и 28 единиц техники.

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