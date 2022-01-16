МЧС публикует видео с места пожара на складе в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону, 16 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Опубликованы кадры с места крупного пожара на складе с прикормкой для рыбы в Ростове-на-Дону. Видео предоставили в пресс-службе донского управления МЧС России. Огонь вспыхнул на улице Локомотивной ранним утром 16 января, передаёт ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожар
Пожару присвоен второй ранг сложности. Огонь прошёлся по площади 300 кв. метров. В 7:29 мск объявлена ликвидация открытого горения.
На месте крупного пожара на улице Локомотивной в Ростове-на-Дону продолжают работать 106 человек и 28 единиц техники.