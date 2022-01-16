Вашингтон, 16 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Группировки хакеров из КНДР в результате связанных с криптовалютой преступлений получили около $395 млн в 2021 году. Об этом сообщает портал Ars Technica со ссылкой на данные аналитической компании Chainalysis.

Биткоины

В 2021 году наблюдался быстрый рост стоимости ведущих криптовалют. В частности, биткоин за прошедший год подорожал на 60%, а криптовалюта эфириум (ethereum) — на 80%.

Рост криптовалют привёл к активизации киберпреступников в этой сфере. Высокую активность проявили хакерские группы из КНДР, проведшие семь крупных атак на криптовалютные биржи и инвестиционные компании. В итоге хакеры из КНДР за 2021 год похитили криптовалютные активы на сумму около $395 млн.

Эксперты Chainalysis отмечают, что годом ранее хакеры из КНДР похитили криптовалюты почти на $300 млн. Общие доходы хакерских группировок из КНДР от связанных с криптовалютой преступлений за последние пять лет составили около $1,5 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во всём мире киберпреступники в 2021 году получили из-за связанных с криптовалютой операций более $14 млрд.