Белград, 16 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Избирательные участки открылись на референдуме по изменениям конституции Сербии в сфере правосудия для сближения законодательства страны со стандартами ЕС. Об этом 16 января сообщила Республиканская избирательная комиссия.

Сербия

Правом голоса обладают свыше 6,5 млн человек. Волеизъявление проходит 16 января с 07:00 (09:00 мск) до 20:00 (22:00 мск) на 8029 избирательных участках на всей территории Серби.

Вопрос для референдума: «Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении конституции Сербии?»

Речь идет о порядке выбора судей во все органы правовой системы. Парламент страны ранее отменил порог явки в 50% для того, чтобы референдум состоялся, — теперь достаточно большинства голосов.