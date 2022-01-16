Посёлок городского типа Шерловая Гора, Забайкальский край, 16 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек на пожаре. Как сообщает официальный сайт ведомства, трагедия произошла сегодня, 16 января 2022 года, около 6:00 местного времени в поселке Шерловая Гора Борзинского района: тела нашли при тушении.

Пожар

«В ходе работы на месте пожара следователи провели осмотр, в ходе которого изъяли следы и предметы, имеющие значение для расследования обстоятельств трагедии. Установлены личности погибших — это 67-летняя женщина, хозяйка дома, и её 13-летняя внучка. Следователи с участием экспертов тщательно осмотрели тела, внешних признаков насильственной смерти не выявлено», — пояснили следователи.

Для установления причин смерти назначены судебные медицинские экспертизы. В целях выяснения источника и причины возгорания дома назначена пожарно-техническая экспертиза. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. В настоящий момент одна из основных версий следствия о причине возгорания — неисправность электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, только за первые четверо суток нового, 2022 года, в Забайкалье произошло 50 пожаров, на которых погибли четыре человека, три получили травмы разной степени тяжести.

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