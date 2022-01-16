Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Расширение военного блока НАТО на восток является одной из главных угроз для национальной безопасности Российской Федерации. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Антонов обратил внимание, что по мере приближения военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам России, сокращается подлетное время, как для натовской военной аваиции, так и для ракет военного блока. Это не может не создавать угрозы для России.

«Продолжающееся продвижение Североатлантического блока на восток — одна из главных угроз нацбезопасности России, — подчеркнул Антонов. — По мере приближения блока к нашим границам сокращается подлетное время натовских авиационных и ракетных вооружений к Москве, Санкт-Петербургу и другим крупным городам в европейской части страны», — сказал посол Антонов.

Он также задался вопросом: как бы отреагировало руководство Соединенных Штатов, если бы под прицелом российских ракет оказались такие города, как Вашингтон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Также Антонов рассказал, что главной темой российско-американских переговоров о стратегической стабильности в Женеве было то, как именно можно сохранить мир и стабильность в Европе. Россия предлагает это сделать путем выработки гарантий безопасности на основе проектов соглашений, предложенных Москвой.

Антонов констатировал, что после разрушения Советского Союза ситуация с безопасностью в Европе существенно ухудшилась, а пять волн расширения военного блока НАТО привели к тому, что подразделения Североатлантического альянса стоят вплотную к границам России.