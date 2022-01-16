Филадельфия, США, 16 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра проходила на льду «Уэллс Фарго — центр» в Филадельфии и закончилась победой гостей со счетом 2:3.

У «Рейнджерс» шайбами отличились шведский нападающий Мика Зибанежад (6-я минута, в большинстве), чешский форвард Филип Хитил (51-я) и Крис Крайдер (54-я).

В составе «Флайерз» голы забили шведский нападающий Оскар Линдблом (12-я) и Кэм Йорк (51-я).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в матче двумя результативными передачами, его одноклубник — российский голкипер Игорь Шестеркин смог отразить 26 из 28 бросков по своим воротам. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Рейнджерс» 20 января дома сыграет с клубом «Торонто Мэйпл Лифс», а «Филадельфия» 18 января на выезде встретится с командой «Нью-Йорк Айлендерс».