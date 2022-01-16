Печоры, Псковская область, , 09:41 — REGNUM Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Печорах на Псковщине. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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ДТП произошло около 9 часов утра 16 января на Псковском шоссе в Печорах. По предварительной информации, на Псковском шоссе произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и «Волга», в результате которого погибли трое.

«На месте происшествия сотрудники полиции выясняют все обстоятельства», — уточнили в ведомстве.

Как сообщает телеграм-канал «Псковская сводка», число погибших в ДТП может достигнуть пяти человек — четырех жертв в иномарке и одной — в отечественном автомобиле.