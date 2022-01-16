Павловск, , 09:25 — REGNUM Жительница Павловского района Алтайского края, доверившись мошенникам, лишилась более 1 600 000 рублей. Подробности сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

Как рассказала потерпевшая, она находилась на работе в другом городе и ей поступило предложение установить приложение биржи на ее мобильный телефон с целью дальнейшего заработка.

Для начала женщина перевела 15 000 тысяч рублей, потом еще 135 000 рублей и в конечном итоге эта сумма составила более 1 600 000 рублей. Со слов потерпевшей, она не до конца понимала схему заработка и мошенники легко смогли этим воспользоваться. Женщина при этом не оформляла кредиты, а только переводила денежные средства и подтверждала операции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле лже-банкиры обманули настоящего сотрудника банка.

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