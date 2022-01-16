Канберра, , 09:20 — REGNUM В расписание первого игрового дня Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) внесен матч с участием сербского теннисиста Новака Джоковича. Об этом 16 января сообщает пресс-служба турнира.

Новак Джокович Usopen.org

В матче первого круга теннисного турнира первая ракетка мира должен встретиться с другим сербским теннисистом — Миомиром Кецмановичем. При этом матч должен состояться на Арене Рода Лейвера в Мельбурне и начаться не ранее 11:00 мск.

Отметим, ранее федеральный суд Австралии отложил вынесение решения по делу о повторном аннулировании визы и депортации из стран Новака Джоковича. Теперь судебное решение может быть принято вечером 16 января или утром 17 января.

Напомним, в нынешнем году Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 31 января, сербский теннисист является его действующим победителем