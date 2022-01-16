В аэропорту Оренбурга из-за непогоды застряли более 500 человек
Оренбург, 16 января, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В аэропорту Оренбурга задержан вылет пассажиров четырёх регулярных рейсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Светлана Шаповалова ИА REGNUM
Метель
Причиной стали метель и снегопад. Всего вылета ожидает более 500 человек. Три рейса задержано в Москву и один в Петербург.
Оренбургская транспортная прокуратура организовала в аэропорту мобильную приёмную для пассажиров. Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за метели в Оренбургской области перекрыли несколько участков дорог.