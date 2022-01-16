Ростов-на-Дону, , 09:08 — REGNUM В Ростове-на-Дону утром 16 января вспыхнул крупный пожар на складе с прикормкой для рыбы. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

В Ростове-на-Дону загорелся склад ГУ МЧС России по Ростовской области

Сообщение о возгорании в районе складских помещений на улице Локомотивной поступило в экстренные службы примерно в 4:45 мск. К моменту прибытия первых пожарных подразделений огнём было охвачено 300 кв. метров. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Спустя около двух часов пожар был локализован на площади 300 кв. метров. В 7:29 мск объявлена ликвидация открытого горения.

На месте происшествия продолжают работать 106 человек и 28 единиц техники.