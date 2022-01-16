Ростов-на-Дону, 16 января 2022, 09:08 — REGNUM В Ростове-на-Дону утром 16 января вспыхнул крупный пожар на складе с прикормкой для рыбы. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

В Ростове-на-Дону загорелся склад
В Ростове-на-Дону загорелся склад
ГУ МЧС России по Ростовской области

Сообщение о возгорании в районе складских помещений на улице Локомотивной поступило в экстренные службы примерно в 4:45 мск. К моменту прибытия первых пожарных подразделений огнём было охвачено 300 кв. метров. Пожару присвоен второй ранг сложности.

В Ростове-на-Дону загорелся склад
ГУ МЧС России по Ростовской области
В Ростове-на-Дону загорелся склад
ГУ МЧС России по Ростовской области
В Ростове-на-Дону тушат пожар на складе
ГУ МЧС России по Ростовской области
В Ростове-на-Дону тушат пожар на складе
ГУ МЧС России по Ростовской области
Пожару присвоен второй ранг сложности
ГУ МЧС России по Ростовской области
Пожару присвоен второй ранг сложности
ГУ МЧС России по Ростовской области
Пожару присвоен второй ранг сложности
ГУ МЧС России по Ростовской области

Спустя около двух часов пожар был локализован на площади 300 кв. метров. В 7:29 мск объявлена ликвидация открытого горения.

На месте происшествия продолжают работать 106 человек и 28 единиц техники.