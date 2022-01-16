Нукуалофа, , 09:07 — REGNUM В Тихом океане произошло извержение вулкана Хунга-Хаапай, расположенного у берегов королевства Тонга (Полинезия). Об этом сегодня, 16 января, сообщают новозеландские СМИ, ссылаясь на данные сейсмологов.

Острова архипелага Тонга (сс) David Broad

Извержение оказалось намного сильнее, чем того ожидали ученые. Столб пепла достигали в высоту 20 километров. Извержение вызвало образование цунами. Гигантские волны захлестнули небольшие острова Тонга, прибрежная линия оказалась разрушенной.

Король Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца из-за того, что большие волны обрушились на столицу Нукуалофу. Жители также спасаются на возвышенностях. Город частично затоплен. Стены домов разрушены.

Похожие на раскаты грома звуки извержения вулкана Хунга-Хаапай были слышни даже на островах Фиджи.

Также власти Тонга призвали жителей закрыть резервуары для сбора дождевой воды из-за опасности кислотных дождей. Слой вулканического пепла на Тонга может достигнуть нескольких сантиметров.

Извержение вулкана было такой силы, что цунами дошло до Японии, затопив часть прибрежных районов, подтопление на Гавайях, наводнение добралось до Калифорнии.