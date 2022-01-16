Москва, 16 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Лидером по продажам в сегменте новых лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам 2021 года стала модель Горьковского автомобильного завода «Газель». Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Sah68 Mикроавтобус «Газель»

В 2021 году в России продано 130,7 тыс. автомобилей класса LCV. Самой популярной моделью среди малотоннажных грузовиков остаётся «Газель». Горьковский завод за год реализовал 47 тыс. таких авто.

Второе место по продажам пришлось на модель Ford Transit. В 2021 году в России приобрели 20,8 тыс. этих фургонов, что на 48% больше результатов предыдущего года.

Замкнули пятёрку самых популярных моделей класса LCV по итогам 2021 года УАЗ СГР (11,9 тыс.), Lada Largus (10,6 тыс.) и ГАЗ «Соболь» (9,4 тыс.). В десятку лидеров рынка также вошли УАЗ «Профи», Volkswagen Transporter/Caravelle, Peugeot Traveller, фургоны Expert и коммерческие модификации Lada Granta.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидером по продажам в сегменте легковых автомобилей по итогам 2021 года в России стала отечественная марка Lada Vesta.