Москва, 16 января, 2022, 09:03 — ИА Регнум. «Госуслуги» разослали гражданам предупреждение об участившихся случаях мошенничества, сервис призвал не сообщать никому код из SMS.

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В предупреждении сообщается, что участились случаи мошенничества с аккаунтами пользователей. Сервис призывает не сообщать никому код из SMS: сотрудники «Госуслуг» никогда не запрашивают данную информацию.

Также рекомендуется использовать допспособы защиты данных — настроить контрольный вопрос и включить вход по SMS.

15 января «Коммерсант» сообщил, что мошенники начали звонить гражданам от имени сотрудников портала и просить код из SMS якобы для привязки QR-кода к странице пользователя.

В Минцифры РФ сообщали, что служба поддержки разработала усиленную защиту аккаунтов.