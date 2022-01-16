Тампа, США, , 09:01 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» обыграл команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Никита Кучеров Wayne

Игра проходила на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (20-я минута, в большинстве), Росс Колтон (51-я) и Алекс Киллорн (60-я, в пустые ворота).

Автором единственной забитой шайбы «Старз» стал финский защитник Эса Линделль (14).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в матче двумя результативными передачами. Российский голкипер «Лайтинг» Андрей Василевский смог отразить 19 из 20 бросков по своим воротам, российский вратарь «Далласа» Антон Худобин — 26 из 29. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Тампа» 19 января в гостях сыграет с клубом «Лос-Анджелес Кингз», а «Даллас» 21 января также на выезде встретится с командой «Баффало Сэйбрз».