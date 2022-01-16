Каракас, 16 января, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Надежду на возобновление переговоров с оппозицией в Мексике выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро 16 января в своём обращении к нации, которое транслировалось на его личной странице в Twitter.

Nicolasmaduro.org.ve Николас Мадуро

Мадуро заявил, что надеется на принятие «позитивных мер» и возобновление диалога с оппозицией. По словам венесуэльского лидера, «чем раньше состоится диалог в Мексике, тем лучше». Президент Венесуэлы отметил, что этого диалога «ждёт вся страна».

Переговоры между правительством Венесуэлы и оппозицией начались в августе 2021 года в Мексике при посредничестве Норвегии. После первого раунда переговоров и подписания меморандума о взаимопонимании, Мадуро отказался продолжать переговоры. Такое решение было связано с экстрадицией из Кабо-Верде в США гражданина Венесуэлы и Колумбии Алекса Сааба. Каракас выразил протест по данному факту, квалифицировав экстрадицию Сааба как похищение, указав, что у Сааба был дипломатический паспорт и он обладал статусом специального посланника, а следовательно, и дипломатической неприкосновенностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время встречи с президентом Венесуэлы Мадуро председатель парламента Хорхе Родригес заявил о работе национальной ассамблеи Венесуэлы над подготовкой отчета о преступлениях, совершенных бывшими депутатами от правых партий в течение 2015−2020 гг.