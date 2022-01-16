Бамако, , 08:57 — REGNUM Жители Мали вышли на митинг в поддержку России и сотрудничества между странами. В Бамако в митингах приняли участие тысячи человек.

Представитель протестующих заявил, что малийцы считают, что РФ может помочь разрешить накопившиеся в стране проблемы. Митингующие вышли на центральную площадь столицы и других городов с плакатами, на которых, в частности, написали на французском «Спасибо, Россия». При этом источником своих проблем в Мали считают Францию, передает РИА Новости.

Ранее страны ЭКОВАС ввели жесткие санкции против Мали: альянс решил заморозить активы страны в Центральном банке государств Западной Африки, а также закрыть границы и приостановить коммерческие операции со страной. Меры поддержали США и Франция.

В ответ на действия ЭКОВАС власти Мали закрыли границы со странами объединения — за исключением Гвинеи.