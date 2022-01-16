Москва, , 08:53 — REGNUM Из Казахстана, с аэродрома в Алма-Ате вылетели 19 самолетов, на борту которых находятся российские десантники, участвовавшие в миротворческой миссии Организации договора о коллективной безопасности. Об этом сегодня, 16 января, сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Высадка российских военных в Казахстане Https://function.mil.ru

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Сообщается, что на 18 самолетов Ил-76 и один самолет Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации ВКС России погрузились подразделения российских десантников с военной техникой. Эти войска были в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

Самолеты приземлятся на подмосковном аэродроме «Чкаловский». там им будет организована торжественная встреча с участием командования. После окончания торжественной встречи войска займутся разгрузкой военной техники и имущества, а затем совершат марш в пункты своей постоянной дислокации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января 2022 года в Казахстане вспыхнул внутриполитический кризис, отягощенный террористической угрозой. В ряде городов прокатились акции протеста, переросшие в погромы и столкновения с силовиками. Бандформированиям удалось захватить город Алма-Ату. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ. В Казахстан были направлены миротворческие контингенты из России, Белоруссии и Киргизии.