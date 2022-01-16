Москва, , 08:53 — REGNUM Новую схему обмана граждан придумали телефонные мошенники для получения доступа к аккаунтам на «Госуслугах». Об этом рассказали в Минцифры 15 января.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Злоумышленники представляются сотрудниками портала и предлагают привязать QR-код к странице пользователя. Для этого они просят назвать код в SMS. Благодаря этому коду можно войти в аккаунт и узнать личные данные.

В Минцифры РФ предупреждают, что сотрудники портала никогда не звонят гражданам и не просят их данные.

В 2022 г. для допзащиты данных граждан Минцифры планирует ввести обязательную (по умолчанию) двухфакторную идентификацию пользователей на «Госуслугах». Эксперты считают введение двухфакторной идентификации своевременной мерой.