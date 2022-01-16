Иркутск, , 08:51 — REGNUM С начала января в Иркутской области зарегистрировано уже четыре случая частичного провала автотранспорта под лёд. Подробности сегодня, 16 января, сообщает территориальное Главное управление МЧС России.

Автомобиль вытаскивают из проруби МЧС РФ

Так, накануне к спасателям вынужден был обратиться владелец автомобиля Nissan, он сообщил, что машина ушла под лёд на реке Ангаре в Усольском районе. Хозяин машины не пострадал, так как сначала автомобиль провалился лишь колёсами. Однако за ночь автомобиль полностью ушел под воду на глубину около четырёх метров.

При выяснении обстоятельств стало известно, что происшествие случилось еще 14 января. Водитель решил срезать путь, выехал на неокрепший лёд, и на расстоянии 100 метров от берега его автомобиль частично провалился.

Почему водитель сразу не сообщил о происшествии, неизвестно. Утром 16 января при мониторинге социальных сетей был выявлен провал легкового автомобиля в районе 27 километра Байкальского тракта на Иркутском водохранилище: под лед провалился внедорожник Toyota.

По прибытию спасателей было установлено, что провал автомобиля произошел накануне днем. Как пояснили очевидцы, водитель выехал на лед и двигался вдоль берега, через некоторое время автомобиль провалился. Несколько человек, находящихся внутри, успели выбраться.

Глубина в месте провала составляет около двух метров. Мужчины при помощи лебёдки пытались вытащить авто на берег, но повредили ходовую часть и бросили его на льду в нескольких метрах от берега.

В обоих случаях происшествия произошли в результате нарушения водителями правил безопасности, установленных законодательством, которое запрещает выезд техники на лед вне переправ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области действуют 20 ледовых переправ в 8 районах. Всего в зимний период планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы: 18 областного и 33 местного значения в 17 муниципальных образованиях.

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