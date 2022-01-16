Лас-Вегас, США, , 08:45 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Келвин Каттар одержал верх над Гигой Чикадзе из Грузии в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Vegas 46, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

UFC (сс) Andreas Arcabic

Поединок продлился все заявленные пять раундов и закончился единогласным решением судей в пользу американца со счетом 50−45, 50−45, 50−44.

Отметим, эта победа стала 23-й (13 — досрочно) в активе 33-летнего Келвина Каттара при пяти поражениях. Для 33-летнего Гиги Чикадзе это поражение стало третьим при 14 (12 — досрочно) выигранных поединках.