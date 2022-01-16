Киев, 16 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко упрекает Германию в том, что она хочет получить прямую экономическую выгоду от совместного с Россией газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление Витренко сделал в интервью FAZ 16 января, отвечая на вопрос о том, в интересах ли ФРГ иметь ещё один газопровод из России.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

По словам Витренко, Германии, где растет потребление газа, вовсе не обязательно иметь ещё один газопровод из России, так как украинской газотранспортной системы было бы вполне достаточно, чтобы обеспечить эти потребности. Тем более что украинская ГТС задействована всего на четверть.

Также Витренко подчеркнул, что в случае запуска «Северного потока — 2» Германия получила бы очередные экономические преимущества, так как стала бы главным распределительным пунктом российского газа в странах Евросоюза. Глава «Нафтогаза» Украины считает, что Германия от этого преимущества должна отказаться и оставить его Киеву.

«Кроме того, Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря «Северному потоку — 2» стала главным распределительным пунктом российского газа. Но как ведущая европейская страна ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счет других европейских стран», — сказал он.

При этом он также добавил, что компании из Евросоюза должны сами решать, каким образом они хотят импортировать «голубое топливо» из России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев последовательно выступает против реализации проекта «Северный поток — 2», так как боится, что с запуском этого газопровода надобность в украинской ГТС попросту отпадет и Украина лишится валютных поступлений от оплаты транзита российского газа через свою территорию.